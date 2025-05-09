Россия увековечит подвиг корейских бойцов в Курской области

В своем выступлении Мацегора отметил, что президент России Владимир Путин высоко оценил храбрость, самоотверженность и военное мастерство северокорейских военных. Также была выражена благодарность Ким Чен Ыну, лидеру КНДР, и всему народу Северной Кореи.
ЦТАК цитирует слова посла РФ о том, что подвиги северокорейских героев навсегда останутся в памяти россиян. В знак этого будут воздвигнуты красивые памятники в освобожденных городах и селах, а площади будут названы в честь этих героев.
После парада Победы на Красной площади Владимир Путин лично поприветствовал командиров подразделений Корейской народной армии, присутствовавших в Москве. Он пожал им руки, обменялся несколькими словами и тепло обнял, выражая благодарность за помощь корейских военных.
«Здоровья всем бойцам!», — пожелал Путин, обращаясь к корейским генералам. «Всего доброго и наилучшего вашим войскам». На этой короткой встрече присутствовал и посол КНДР Син Хон.