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Россия увековечит подвиг корейских бойцов в Курской области

Как сообщил Александр Мацегора, российский посол в Северной Корее, героизм северокорейских солдат, проявленный в Курской области, не будет забыт. По информации Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), планируется установить монументы в честь этих воинов в освобожденных населенных пунктах, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В своем выступлении Мацегора отметил, что президент России Владимир Путин высоко оценил храбрость, самоотверженность и военное мастерство северокорейских военных. Также была выражена благодарность Ким Чен Ыну, лидеру КНДР, и всему народу Северной Кореи.

ЦТАК цитирует слова посла РФ о том, что подвиги северокорейских героев навсегда останутся в памяти россиян. В знак этого будут воздвигнуты красивые памятники в освобожденных городах и селах, а площади будут названы в честь этих героев.

После парада Победы на Красной площади Владимир Путин лично поприветствовал командиров подразделений Корейской народной армии, присутствовавших в Москве. Он пожал им руки, обменялся несколькими словами и тепло обнял, выражая благодарность за помощь корейских военных.

«Здоровья всем бойцам!», — пожелал Путин, обращаясь к корейским генералам. «Всего доброго и наилучшего вашим войскам». На этой короткой встрече присутствовал и посол КНДР Син Хон.