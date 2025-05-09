«Новый глава МИД Германии (Йоханн Вадефуль) прибыл в Киев и заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”. Эта недавняя мантра всего западного альянса была отброшена Вашингтоном при (президенте США Дональде) Трампе, но не европейскими союзниками США», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, уроков из трех лет конфронтации с Россией в Берлине и других евростолицах явно не извлекли. Ничего не поняли и ничему не научились.
«Придется научить. Не впервой», — отметил Пушков.