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Европа не усвоила урок от противостояния России, заявил сенатор Пушков

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Европейские политики за три года не усвоили урок от противостояния России, придется научить, не впервой, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

«Новый глава МИД Германии (Йоханн Вадефуль) прибыл в Киев и заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”. Эта недавняя мантра всего западного альянса была отброшена Вашингтоном при (президенте США Дональде) Трампе, но не европейскими союзниками США», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, уроков из трех лет конфронтации с Россией в Берлине и других евростолицах явно не извлекли. Ничего не поняли и ничему не научились.

«Придется научить. Не впервой», — отметил Пушков.