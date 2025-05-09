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На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала заявление в СБУ на парламентария Максима Бужанского за поздравление украинцев с Днем Победы 9 мая. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют», — говорится в публикации.

Ранее депутат от правящей партии «Слуга народа» Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы.

Глава киевского режима в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.

Как сообщало издание «Страна.ua», День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.