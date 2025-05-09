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Путин передал президенту Казахстана наградной лист его отца

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза, сообщили в Кремле.

Токаев в числе других зарубежных лидеров ранее прибыл в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза», — сообщила пресс-служба Кремля.

Кадры беседы двух лидеров распространила пресс-служба Кремля.

Отец президента Казахстана — Кемель Токаев — был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года. Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение. Дядя президента Токаева — старший брат его отца — Касым Токаев погиб в ходе Ржевской битвы, в честь него президент Казахстана получил своё первое имя.