Путин передал президенту Казахстана наградной лист его отца

Отец президента Казахстана — Кемель Токаев — был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года. Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение. Дядя президента Токаева — старший брат его отца — Касым Токаев погиб в ходе Ржевской битвы, в честь него президент Казахстана получил своё первое имя.