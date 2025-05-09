The Hindustan Times: Индия отразила атаки Пакистана комплексом С-400

«Потребность в таких комплексах, как С-400 “Триумф”, очень большая. Агрессивность США и его сателлитов растет. Единственная возможность защитить свое небо от них — это российские системы ПВО, самые эффективные и надежные в мире. У США таких нет, хотя они и навязывают своим союзникам Patriot PAC-3, который заметно проигрывает не только С-400, но и предыдущей системе С-300», — отмечал военный обозреватель Виктор Литовкин.