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Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

На Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. В нем также участвовали Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент Бразилии Лула да Силва, Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Кубы Мигель Диас-Канель, Президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.

По завершении Парада Победы Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении Президента Российской Федерации Владимира Путина и других глав государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

говорится в сообщении

Этот мемориал, воздвигнутый в память о миллионах воинов, включая сыновей Узбекистана, проявивших беспримерное мужество и отдавших жизни во имя Победы, является символом стойкости, героизма и самоотверженного подвига защитников Родины.

Церемония завершилась минутой молчания и торжественным маршем роты почетного караула и военного оркестра.

В рамках участия в торжественных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне в Москве Президент Шавкат Мирзиёев провел неформальные встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси, Генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, Президентом Сербии Александром Вучичем и Президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает ИА «Дунё» со ссылкой на каналы в соцсетях главы государства.