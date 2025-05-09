Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве

В рамках участия в торжественных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне в Москве Президент Шавкат Мирзиёев провел неформальные встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси, Генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, Президентом Сербии Александром Вучичем и Президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает ИА «Дунё» со ссылкой на каналы в соцсетях главы государства.