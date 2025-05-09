Песков: многие лидеры приехали в Москву на 9 Мая, несмотря на давление

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Многие лидеры иностранных государств приехали в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на оказываемое на них давление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«Ну, вы видите, что на самом деле, конечно, очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как проходит празднование 80-летия Победы на фоне угроз иностранным участникам, прилетевшим в Москву.
Самолет премьера Словакии летел в Москву по более длинному, как отмечал ранее портал Dennikn, южному маршруту, проходящему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Трасса спецборта была изменена после того, как в среду самолету главы словацкого правительства отказали в пролете над своей территорией Эстония, Латвия и Литва. Последние также закрывали свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича.