Празднование Дня Победы проходит в Кишиневе, несмотря на попытки противодействия властей. При этом в годы Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
«Несмотря на непогоду и прочие невзгоды, празднование 9 мая в Кишиневе прошло на высоком уровне. Люди пришли отметить этот великий день. Для них 9 мая — это настоящий праздник, день памяти и гордости», — сказал российский дипломат.
Посол отметил высокую явку на мероприятиях, посвященных Дню Победы, что, по его мнению, свидетельствует о сохранении исторической памяти у жителей Молдавии.
Ранее Озеров вместе с бывшим президентом Молдавии Владимиром Ворониным и лидером оппозиционной партии «Будущее Молдовы» Василием Тарлевым принял участие в «Марше Победы» и возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность».
В этом году празднование Дня Победы в Кишиневе собрало тысячи участников, несмотря на ливень.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.