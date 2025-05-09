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Лукашенко сказал, что парад в Минске перенесли на вечер специально

Лукашенко сказал, почему военный парад в Минске 9 Мая перенесли на вечер.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам в Москве сказал, что парад в Минске перенесли на вечер специально. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства оценил парад, который состоялся на Красной площади в Москве 9 Мая 2025-го, назвав его самым сильным. Он обратил внимание, что во время парада были показаны новые образцы техники.

— Мы это знаем, мы закупили такую технику в Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел.

Вместе с тем президент напомнил, что парад в Минске к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне состоится в 20.30.

— Мы специально его на вечер перенесли, — отметил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, указанный перенос был сделан для возможности побывать на параде на Красной площади в Москве.

Кстати, мы узнали, где смотреть военный парад 2025 в Минске в День Победы 9 Мая и где смотреть салют в Беларуси.

Тем временем мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.

Также мы писали, что белорусские военные промаршировали на параде на Красной площади в Москве, а Лукашенко их поприветствовал.

Вместе с тем белорусский расчет маршировал в новой форме на параде 9 Мая 2025 в Москве: «Парадный китель, фуражка вместо голубого берета, сапоги вместо берцев».