Лукашенко сказал, что парад в Минске перенесли на вечер специально

Президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам в Москве сказал, что парад в Минске перенесли на вечер специально. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства оценил парад, который состоялся на Красной площади в Москве 9 Мая 2025-го, назвав его самым сильным. Он обратил внимание, что во время парада были показаны новые образцы техники.
— Мы это знаем, мы закупили такую технику в Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел.
Вместе с тем президент напомнил, что парад в Минске к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне состоится в 20.30.
— Мы специально его на вечер перенесли, — отметил Лукашенко.
По словам президента Беларуси, указанный перенос был сделан для возможности побывать на параде на Красной площади в Москве.
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