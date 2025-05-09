Токаев назвал фронтовиков стальным поколением

Российский лидер передал президенту Казахстана наградной лист на присвоение его отцу — Кемелю Токаеву, участвовавшему в Великой Отечественной войне, звания Героя Советского Союза.
«Хотел бы поздравить вас, как общепризнанного лидера России, и весь народ России с этим великим праздником. Как вы сегодня правильно отметили, это общий праздник. Фронтовики всегда чтили именно этот праздник, потому что День Победы для них был самым главным днем года и всей жизни. Фронтовики всегда вспоминали павших товарищей, и для них, конечно же, это была незабываемая память. Это было стальное поколение, это люди, которые, по сути дела, высоко подняли знамя народа-победителя», — отметил Токаев.
Президент Казахстана также добавил, что его дядя захоронен в Ржевском районе, в братской могиле, которую он отыскал в 2009 году. «Я признателен вам, Владимир Владимирович, и правительству Российской Федерации за решение показать на панно российского воина во Ржеве именно его фотографии», — сказал глава Казахстана.
Накануне Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. В пятницу на параде на Красной площади казахстанский лидер поприветствовал военнослужащих вооруженных сил республики, участвующих в торжественном марше.
Во вторник Минобороны РФ опубликовало наградной лист отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — Кемеля Токаева, участвовавшего в Великой Отечественной войне, данные о нем выложены на портале «Подвиг народа».
В карточке Кемеля Токаева указывается, что он родился в 1923 году в селе Сталино Талды-Курганской области Казахской ССР и с 1942 года служил в Красной армии.
У Кемеля Токаева, согласно представленным данным, две медали «За отвагу», которые он получил в августе и сентябре 1943 года. В опубликованных на портале наградных листах говорится, что Токаев-старший с 17 июля по 1 августа 1943 года охранял танки, под ружейно-пулеметным огнем искал проходы для танков, а также сам уничтожил до 20 гитлеровцев. Кроме того, он быстро отыскал брод и провел танки через препятствие, когда в ходе боя потребовалось форсировать водный рубеж.
Также у отца лидера Казахстана есть Орден Отечественной войны II степени, полученный в 1945 году. Во время контратаки немцев Кемель Токаев первый ворвался в расположение противника, уничтожил пятерых гитлеровцев и одного раненого взял в плен. В наградном листе говорится, что, возвращаясь в расположение своей части с пленным, Токаев-старший был ранен разрывной пулей в ногу. Фашиста ему пришлось ликвидировать, а затем, преодолевая боль, добраться до своих.