Токаев назвал фронтовиков стальным поколением

«Хотел бы поздравить вас, как общепризнанного лидера России, и весь народ России с этим великим праздником. Как вы сегодня правильно отметили, это общий праздник. Фронтовики всегда чтили именно этот праздник, потому что День Победы для них был самым главным днем года и всей жизни. Фронтовики всегда вспоминали павших товарищей, и для них, конечно же, это была незабываемая память. Это было стальное поколение, это люди, которые, по сути дела, высоко подняли знамя народа-победителя», — отметил Токаев.