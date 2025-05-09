Глава Самары Иван Носков присоединился к шествию «Бессмертного полка»

В этом году акция «Бессмертный полк» состоялась в Самаре в 11 раз. В 2023-м и 2024-м она проходила онлайн. Жители ждали возвращения акции в привычном, очном формате два года. Они с гордостью пронесли портреты предков-героев по главной площади города, показывая, что память о них, об их подвиге жива и будет жить вечно.