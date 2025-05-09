Глава Самары Иван Носков присоединился к шествию «Бессмертного полка»

В Самаре состоялась акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие более 10 тысяч человек. В их числе — обычные жители, участники СВО, представители регионального правительства и городской администрации, депутаты, трудовые коллективы заводов. С портретом своего деда, гвардии старшего лейтенанта Александра Кузовлева в колонне прошел глава Самары Иван Носков.
«Бессмертный полк» — поистине народная акция, которая вот уже более десяти лет объединяет города. И самое главное — объединяет людей, которым важно знать историю своей страны и своей семьи. Особенно ценно, что многие идут в колонне с детьми: именно им предстоит дальше нести память о Великой Отечественной войне и о подвиге русского солдата, — сказал мэр.
В этом году акция «Бессмертный полк» состоялась в Самаре в 11 раз. В 2023-м и 2024-м она проходила онлайн. Жители ждали возвращения акции в привычном, очном формате два года. Они с гордостью пронесли портреты предков-героев по главной площади города, показывая, что память о них, об их подвиге жива и будет жить вечно.