Делегация ЛНР посетила Белоруссию для обсуждения сотрудничества

«Будет очень приятно, если наши дети отвлекутся от тех событий, которые сейчас у нас происходят в республике, увидят, как живут их сверстники в прекрасной столице Белоруссии. Очень бы хотелось, чтобы наши дети (ЛНР и Белоруссии — ред.) начали общаться, потому что общего у нас очень много: деды и прадеды были на одной войне (Великая Отечественная война — ред.), отвоевывали вместе свободу. Хотелось бы, чтобы об этом наши дети всегда помнили», — рассказал Шведкий.