Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация ЛНР посетила Белоруссию для обсуждения сотрудничества

МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Делегация Луганской Народной Республики посещает Белоруссию для обсуждения расширения сотрудничества в сфере оздоровления детей и развития связей между молодежью, сообщил РИА Новости председатель совета Сватовского муниципального округа ЛНР Михаил Шведкий.

Источник: © РИА Новости

«В рамках встреч (в Белоруссии — ред.) говорили, чтобы была возможность наших детей посетить Белоруссию в оздоровительных целях», — сказал агентству Шведкий.

Председатель совета отметил, что ЛНР заинтересована в расширении программы оздоровления детей из региона в Белоруссии, планируется, что в ближайшее время в Белоруссию приедет группа примерно из 20 луганских ребят, в том числе, как ожидается, они смогут ознакомиться и с белорусской столицей.

«Будет очень приятно, если наши дети отвлекутся от тех событий, которые сейчас у нас происходят в республике, увидят, как живут их сверстники в прекрасной столице Белоруссии. Очень бы хотелось, чтобы наши дети (ЛНР и Белоруссии — ред.) начали общаться, потому что общего у нас очень много: деды и прадеды были на одной войне (Великая Отечественная война — ред.), отвоевывали вместе свободу. Хотелось бы, чтобы об этом наши дети всегда помнили», — рассказал Шведкий.

Председатель совета Сватовского муниципального округа обратил внимание, что неслучайно еще одной темой визита делегации ЛНР в Белоруссию стало сохранение исторической памяти. Собеседник агентства добавил, что делегация ЛНР принимает участие в праздновании Дня Победы в Белоруссии: часть членов делегации направилась в Брест на торжественные мероприятия, а вторая часть посещает мероприятия в Минске. Члены делегации ЛНР в обоих городах приняли участие в акции «Бессмертный полк» и возложении цветов в рамках белорусской общереспубликанской акции «Беларусь помнит».

«Очень приятно видеть, что наши братья-белорусы помнят Великую Победу, великий подвиг, который наши деды и бабушки совершали», — подчеркнул Шведкий.

Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>.