«Гиацинт» и «Прорыв»: какие новинки вооружений Россия показала на Параде Победы

Больше 11 тысяч человек приняли участие в параде Победы на Красной площади. По брусчатке прошли военнослужащие Министерства обороны и Росгвардии, сотрудники ФСБ и МЧС России, казаки, а также иностранные подразделения. После пешей части парад продолжился демонстрацией техники и авиации.
Бойцы СВО
Среди участников парада были те, кто сейчас с оружием в руках отстаивает интересы России на фронтах специальной военной операции. В оборонном ведомстве сообщили, что в строю прошли 20 героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества.
— Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решимостью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу, — отметил президент России Владимир Путин.
Судьба парадных танков
В составе механизированной колонны, проехавшей по Красной площади, были танки Т-72БЗМ, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв». Эти машины отправятся на специальную военную операцию, но перед поступлением в подразделения их оснастят дополнительными модулями защиты.
— Сейчас основные усилия предприятий Концерна направлены на обеспечение Вооруженных сил РФ современной бронетанковой техникой, без которой невозможна успешная работа на поле боя, — рассказал генеральный директор Концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
Войска беспилотной авиации
Колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде. На их вооружении стоят БПЛА «Орлан», «Ланцет», «Гарпия» и «Герань». Все они применяются в СВО.
О создании войск беспилотных систем министр обороны России Андрей Белоусов объявил в 2024 году. Планируется, что формирование нового рода войск будет завершено в третьем квартале 2025 года.
Новое русское оружие
Российские войска продемонстрировали колесные самоходные установки 2С43 «Мальва» и 2С44 «Гиацинт-К». Боевое применение этих машин впервые произошло на СВО. «Мальва» была передана в войска в октябре 2023 года. «Гиацинт-К» создан на ее основе.
— Новое колесное орудие «Гиацинт-К» сконструировано в кратчайшие сроки по итогам боевого применения артустановок «Мальва». Разработчики «Ростеха» совместили колесную базу «Мальвы» с другим вариантом пушки. Такое решение позволяет существенно нарастить парк колесной артиллерии, — сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
Еще одной новинкой на параде стал бронеавтомобиль специального назначения ЗА-СпН «Титан». Эта машина может продолжать движение даже с простреленными колесами. Разработали ее в Набережных Челнах.