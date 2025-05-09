«Гиацинт» и «Прорыв»: какие новинки вооружений Россия показала на Параде Победы

Больше 11 тысяч человек приняли участие в параде Победы на Красной площади. По брусчатке прошли военнослужащие Министерства обороны и Росгвардии, сотрудники ФСБ и МЧС России, казаки, а также иностранные подразделения. После пешей части парад продолжился демонстрацией техники и авиации.