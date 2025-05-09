Замгубернатора пострадал при ударе ВСУ по зданию правительства в Белгороде

Кроме того, ВСУ выпустили 23 беспилотника по городу Валуйки, поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, Кукуевка, Соболевка и Шелаево, девять БПЛА были подавлены или сбиты. В результате атак повреждения получили сельскохозяйственный склад, магазин, два дома и две машины, а также газовая труба. По одному беспилотнику сбили в Борисовском районе и в Губкинском городском округе, пять БПЛА уничтожили над Корочанским районом, два — над Прохоровским районом и один — над Яковлевским округом.