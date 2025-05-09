Армия Индии объявила о наборе резервистов из-за конфликта с Пакистаном

Утром 9 мая штаб обороны Индии сообщил, что Пакистан атаковал несколько военных баз в Джамму и Кашмире. Военные уточнили, что угроза нейтрализована, потерь нет. NDTV со ссылкой на источники сообщил, что индийская армия начала ответную операцию в Аравийском море в отношении «многочисленных целей в Пакистане».