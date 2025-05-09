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Армия Индии объявила о наборе резервистов из-за конфликта с Пакистаном

Правительство Индии уполномочило командующего армией привлечь Территориальную армию — добровольческие резервные формирования — для помощи вооруженным силам Индии, сообщает агентство Press Trust of India.

Источник: AP 2024

Территориальная армия привлекается «для обеспечения необходимой охраны и поддержки регулярной армии», говорится в сообщении. Этот шаг был предпринят в связи с продолжающимся военным конфликтом между Индией и Пакистаном.

Правительство Индии уполномочивает начальника штаба армии призывать «каждого офицера и каждого зачисленного в ТА человека», написало агентство.

Утром 9 мая штаб обороны Индии сообщил, что Пакистан атаковал несколько военных баз в Джамму и Кашмире. Военные уточнили, что угроза нейтрализована, потерь нет. NDTV со ссылкой на источники сообщил, что индийская армия начала ответную операцию в Аравийском море в отношении «многочисленных целей в Пакистане».

CNN со ссылкой на высокопоставленного источника в пакистанском правительстве сообщил, что Исламабад рассчитывает на возможность дипломатического урегулирования конфликта. Пакистан также отрицал удары по Индии.