Кто-то может подумать, что мы злорадствуем по поводу количества людей на открытии Еврогородка в Кишиневе.
Это не так.
Были времена, когда День Победы и День Европы прекрасно уживались.
Иногда прямо 9 мая, иногда «европейцев» разводили по датам.
Но ни одна власть не противопоставляла один праздник другому.
Ни одна, кроме ПАС.
А в этом году не просто противоречие, а градус ненависти со стороны властей к тем, кто ПРАЗДНУЕТ День Победы, был настолько высок, что сыграл с молдавскими правителями злую шутку: несмотря на дождь, почти 100 тысяч человек пошли на Мемориалы по всей стране, а «Европейский городок» в Кишиневе позорно пуст.
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