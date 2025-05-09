А в этом году не просто противоречие, а градус ненависти со стороны властей к тем, кто ПРАЗДНУЕТ День Победы, был настолько высок, что сыграл с молдавскими правителями злую шутку: несмотря на дождь, почти 100 тысяч человек пошли на Мемориалы по всей стране, а «Европейский городок» в Кишиневе позорно пуст.