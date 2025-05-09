Полиция Киева задержала пенсионерку из-за пилотки с красной звездой

Кроме того, киевские полицейские задержали нескольких пенсионеров, которые решили отметить День Победы исполнением советских хитов. В Telegram-канале украинского издания «Обозреватель» опубликовано видео, на котором видно, как в центре столицы Украины несколько пожилых людей поют советские песни, затем к ним подходят полицейские и требуют «прекратить акцию». После этого сотрудники полиции пытаются силой увести пенсионеров, из-за чего те падают на асфальт. В итоге всех их доставили в участок на патрульных машинах.