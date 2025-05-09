Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эйсмонт рассказала о реакции россиян на появление Лукашенко на параде в Москве

Наталья Эйсмонт назвала реакцию россиян на появление Лукашенко 9 Мая на параде на Красной площади.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире Первого информационного телеканала рассказала о реакции россиян на появление президента Беларуси Александра Лукашенко на параде в Москве 9 Мая.

Эйсмонт заметила, что стоять на Красной площади в Москве — это особые эмоции. Она подчеркнула, что это эмоции настоящего единения. По ее словам, наблюдая парад, понимали значимость данного мероприятия для каждого, которая только усиливается.

— И вот порядка трех десятков мировых лидеров на трибуне, огромное количество членов делегаций, сопровождающих лиц, и все мы испытывали чувство единения, — отметила пресс-секретарь президента.

Вместе с тем Наталья Эйсмонт рассказала и про реакцию россиян, уточнив, что было приятно видеть, как они относятся к Беларуси в целом, белорусам и Александру Лукашенко.

— Очень приятно всегда видеть и слышать, как Президента приветствуют россияне, когда он проходит мимо трибун. В этот момент мы понимаем, что знают в России, кто их союзник, знают, кто их настоящий друг, — акцентировала внимание пресс-секретарь.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что парад в Минске перенесли на вечер специально.

Вместе с тем Лукашенко назвал свои впечатления от парада на Красной площади в Москве 9 Мая: «Самый лучший и сильный парад».

Тем временем мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.

А еще мы узнали, где смотреть военный парад 2025 в Минске в День Победы 9 Мая и где смотреть салют в Беларуси.