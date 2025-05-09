Эйсмонт рассказала о реакции россиян на появление Лукашенко на параде в Москве

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире Первого информационного телеканала рассказала о реакции россиян на появление президента Беларуси Александра Лукашенко на параде в Москве 9 Мая.
Эйсмонт заметила, что стоять на Красной площади в Москве — это особые эмоции. Она подчеркнула, что это эмоции настоящего единения. По ее словам, наблюдая парад, понимали значимость данного мероприятия для каждого, которая только усиливается.
— И вот порядка трех десятков мировых лидеров на трибуне, огромное количество членов делегаций, сопровождающих лиц, и все мы испытывали чувство единения, — отметила пресс-секретарь президента.
Вместе с тем Наталья Эйсмонт рассказала и про реакцию россиян, уточнив, что было приятно видеть, как они относятся к Беларуси в целом, белорусам и Александру Лукашенко.
— Очень приятно всегда видеть и слышать, как Президента приветствуют россияне, когда он проходит мимо трибун. В этот момент мы понимаем, что знают в России, кто их союзник, знают, кто их настоящий друг, — акцентировала внимание пресс-секретарь.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что парад в Минске перенесли на вечер специально.
Вместе с тем Лукашенко назвал свои впечатления от парада на Красной площади в Москве 9 Мая: «Самый лучший и сильный парад».
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