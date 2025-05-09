Эйсмонт рассказала о реакции россиян на появление Лукашенко на параде в Москве

— Очень приятно всегда видеть и слышать, как Президента приветствуют россияне, когда он проходит мимо трибун. В этот момент мы понимаем, что знают в России, кто их союзник, знают, кто их настоящий друг, — акцентировала внимание пресс-секретарь.