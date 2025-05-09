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Israel Times узнала, что американская ПРО не смогла сбить ракету хуситов

Американский противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD не смог поразить баллистическую ракету хуситов, запущенную из Йемена по Израилю, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Источник: AP 2024

По словам источника, это уже второй раз за неделю, когда THAAD промахнулась. 4 мая перехватчик THAAD также не попал по ракете йеменских хуситов, писал израильский портал Ynet. Тогда, по информации The Times of Israel, не сработала и израильская система ПРО Arrow, и ракета хуситов взорвалась на территории аэропорта имени Бен Гуриона в Тель-Авиве.

Об обнаружении запущенной из Йемена ракеты Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в 16:22 по местному времени (совпадает с мск). После этого в центральных районах Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги. Вскоре ЦАХАЛ заявила, что ракета была успешно перехвачена средствами ПВО. По данным The Times of Israel, информации о разрушениях и пострадавших не поступала.

«Хуситы продолжают запускать иранские ракеты по Израилю. Как мы и обещали, мы дадим решительный ответ в Йемене и в любом другом месте, где это необходимо», — прокомментировал удары министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Хуситы поддержали палестинское движение ХАМАС, после того как 7 октября 2023 года его боевики напали на Израиль, а тот в ответ начал военную операцию в секторе Газа. С того момента группировка предпринимает попытки атаковать цели внутри еврейского государства и связанные с Израилем корабли в Красном море. Однако ударам неоднократно подвергались и коммерческие суда.

О решении отправить в Израиль противоракетную систему THAAD и американских военнослужащих для ее эксплуатации, Белый дом сообщил в октябре 2024 года. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что американская система позволит укрепить оборону «своего главного союзника на Ближнем Востоке».

США размещали батареи THAAD в Израиле в 2019 и 2023 годах. По состоянию на апрель Вооруженные силы США имели семь батарей THAAD, каждая из которых состоит из шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков и специального оборудования, писала The Times of Israel. По ее данным, для эксплуатации системы требуются 95 военнослужащих. THAAD может поражать цели на расстоянии 150−200 км.