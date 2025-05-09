Israel Times узнала, что американская ПРО не смогла сбить ракету хуситов

По словам источника, это уже второй раз за неделю, когда THAAD промахнулась. 4 мая перехватчик THAAD также не попал по ракете йеменских хуситов, писал израильский портал Ynet. Тогда, по информации The Times of Israel, не сработала и израильская система ПРО Arrow, и ракета хуситов взорвалась на территории аэропорта имени Бен Гуриона в Тель-Авиве.