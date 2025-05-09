Israel Times узнала, что американская ПРО не смогла сбить ракету хуситов

По словам источника, это уже второй раз за неделю, когда THAAD промахнулась. 4 мая перехватчик THAAD также не попал по ракете йеменских хуситов, писал израильский портал Ynet. Тогда, по информации The Times of Israel, не сработала и израильская система ПРО Arrow, и ракета хуситов взорвалась на территории аэропорта имени Бен Гуриона в Тель-Авиве.
Об обнаружении запущенной из Йемена ракеты Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в 16:22 по местному времени (совпадает с мск). После этого в центральных районах Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги. Вскоре ЦАХАЛ заявила, что ракета была успешно перехвачена средствами ПВО. По данным The Times of Israel, информации о разрушениях и пострадавших не поступала.
«Хуситы продолжают запускать иранские ракеты по Израилю. Как мы и обещали, мы дадим решительный ответ в Йемене и в любом другом месте, где это необходимо», — прокомментировал удары министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Хуситы поддержали палестинское движение ХАМАС, после того как 7 октября 2023 года его боевики напали на Израиль, а тот в ответ начал военную операцию в секторе Газа. С того момента группировка предпринимает попытки атаковать цели внутри еврейского государства и связанные с Израилем корабли в Красном море. Однако ударам неоднократно подвергались и коммерческие суда.
О решении отправить в Израиль противоракетную систему THAAD и американских военнослужащих для ее эксплуатации, Белый дом сообщил в октябре 2024 года. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что американская система позволит укрепить оборону «своего главного союзника на Ближнем Востоке».
США размещали батареи THAAD в Израиле в 2019 и 2023 годах. По состоянию на апрель Вооруженные силы США имели семь батарей THAAD, каждая из которых состоит из шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков и специального оборудования, писала The Times of Israel. По ее данным, для эксплуатации системы требуются 95 военнослужащих. THAAD может поражать цели на расстоянии 150−200 км.