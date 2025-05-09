Фицо высказался против нового «железного занавеса» в Европе

«Отвергаю, чтобы Евросоюз, Европа возводила какой-то новый “железный занавес”. Поэтому воспринимайте, пожалуйста, мое присутствие в Москве как четкую попытку протянуть над этим “железным занавесом” руку для [развития] нормального дружеского и экономического сотрудничества с РФ и одновременно как подачу руки потомкам тех [воинов], которые погибли при освобождении Словакии в 1944—1945 годах и благодаря которым мы в Словакии могли жить мирно и свободно, как живем и сейчас».