Парад Победы в Минске — видео

Особенность парада заключалась в его исторической части: в нем участвовали кавалеристы, тачанка с пулеметом, офицеры в форме военных лет, сводный расчет саперов с собаками, военные медработники. У стелы проехали легендарные танки Т-34, РСЗО «Катюша» и машины с прожекторами и зенитными установками.