Парад Победы в Минске — видео

Принял парад верховный главнокомандующий — президент Беларуси Александр Лукашенко, который выступил перед присутствующими с речью.
B составе пешей колонны прошли свыше 30 парадных расчетов силовых ведомств республики и три расчета иностранных государств, в числе которых почетный караул Народно-освободительной армии Китая. Всего пешая колонна на военном параде насчитывала почти 5 тысяч человек. В механизированной колонне — 275 единиц техники.
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В воздушной части парада приняли участие 12 вертолетов и 27 самолетов, авиагруппа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ.
Особенность парада заключалась в его исторической части: в нем участвовали кавалеристы, тачанка с пулеметом, офицеры в форме военных лет, сводный расчет саперов с собаками, военные медработники. У стелы проехали легендарные танки Т-34, РСЗО «Катюша» и машины с прожекторами и зенитными установками.
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