Лукашенко прибыл на военный парад в Минске

Особенностью парада в этом году является увеличение его исторической части как в пеших расчетах, так и в механизированной колонне. Зрители парада увидят кавалеристов, тачанку с пулеметом, парадные расчеты офицеров с винтовками и с боевыми знаменами — реликвиями воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Также пройдет сводный парадный расчет инженеров с собаками, медицинских работников и регулировщиков.