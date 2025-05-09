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Лукашенко прибыл на военный парад в Минске

МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл к стеле «Минск — город-герой», где пройдет военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Военный парад пройдет в составе воздушного эшелона, пешей и механизированной колонн.

По информации минобороны Белоруссии, в составе воздушного эшелона парада примут участие 39 воздушных судов (12 вертолетов и 27 самолетов): 35 единиц от минобороны Белоруссии и четыре единицы от Российской Федерации. Российская сторона представлена авиационной группой высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ. С учетом наступления темноты воздушные суда осуществят пролет с проблесковыми огнями, что добавляет зрелищности мероприятию.

B составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчета: 30 от силовых ведомств Белоруссии и три расчета от иностранных государств. Это кадеты Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии В. Ф. Маргелова, курсанты Михайловской военной академии артиллерии Санкт-Петербурга, почетный караул народно-освободительной армии Китая, а также пять знаменных групп от Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Всего в составе пешей колонны задействовано 4832 человека.

В составе механизированной колонны примут участие 26 парадных расчетов. Всего в составе колонны задействовано 275 единиц техники. Ожидается, что на параде в том числе будут показаны ракетная система «Полонез», комплексы «Искандер», С-400, «Тор-М2».

Особенностью парада в этом году является увеличение его исторической части как в пеших расчетах, так и в механизированной колонне. Зрители парада увидят кавалеристов, тачанку с пулеметом, парадные расчеты офицеров с винтовками и с боевыми знаменами — реликвиями воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Также пройдет сводный парадный расчет инженеров с собаками, медицинских работников и регулировщиков.

Механизированную колонну возглавят легендарные танки Т-34, пройдут мотоциклы, «Катюша», автомобили с прожектором и зенитными установками.

Зрителям также покажут театрализованный эпизод «Будем жить». Поздно вечером небо над Минском раскрасит праздничный салют.