Вручены награды военнослужащим Национальной гвардии

Государственные награды героям вручил Министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов. В своей приветственной речи он отметил, что современное поколение защитников продолжает дело предков с честью и достоинством.
Поздравляю вас с двумя знаменательными праздниками, ставшими символом мужества — Днём защитника Отечества и Днём Победы. Эти даты являются ярким проявлением героизма и единства нашего народа, а также его ответственности перед историей. Глава государства сказал: «У независимого государства должна быть надёжная защита. Защита Родины — священный долг каждого гражданина». Сегодня сотрудники полиции и бойцы Национальной гвардии продолжают выполнять эту миссию с честью Ержан Саденов.
Среди награждённых — военнослужащие, проявившие себя как в повседневной службе, так и в чрезвычайных ситуациях.
За образцовое исполнение служебных обязанностей, верность присяге и высокий профессионализм орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышұлы награждены начальник Главного управления боевой подготовки Главного командования Национальной гвардии полковник Нурлан Мухамедов, заместитель Командующего региональным командованием «Оңтүстік» по воспитательной и социально-правовой работе полковник Атабек Салихбаев, а также начальник штаба — заместитель командира воинской части 5546 регионального командования «Батыс» подполковник Самед Кулахмедов.
Особого внимания заслуживает поступок полковника Талгата Абдирова, командира воинской части 6697 регионального командования «Орталық». В апреле 2024 года он возглавил спасательную операцию в Костанайской области, в течение полутора часов организовал марш более чем на 500 километров и успешно руководил действиями личного состава по эвакуации жителей и предотвращению подтопления села Тауыш. За проявленные решительность и самоотверженность он награждён медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».
Такой же награды удостоен полковник Рауан Усбанов — командир 1 учебного батальона Академии Национальной гвардии, неоднократный победитель конкурсов профессионального мастерства, признанный в 2024 году лучшим методистом-командиром батальона на республиканском уровне.
Старший сержант Оркен Мажит, начальник отделения документационного обеспечения воинской части 7552 регионального командования «Оңтүстік», проявил настоящую храбрость и гражданскую ответственность. 27 мая 2024 года в Алматы он предотвратил жестокое нападение на мирного жителя. Быстро сориентировавшись в экстремальной ситуации, военнослужащий оказал первую медицинскую помощь пострадавшему и незамедлительно вызвал экстренные службы. Благодаря его решительным действиям преступники были оперативно задержаны и впоследствии осуждены. За проявленное мужество и самоотверженность он был награждён медалью «Ерлігі үшін».
Высокую бдительность проявила и сержант Жаннат Халилова, специалист 2 взвода контролёров воинской части 5517 регионального командования «Батыс», предотвратившая попытку передачи запрещённых препаратов в учреждение УИС. Её отметили медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».
Отметим, что 50 военнослужащих и сотрудников полиции были удостоены государственных наград, а около 1200 военнослужащих поощрены приказом Министра за образцовое исполнение воинского и служебного долга, активное участие в обеспечении законности и правопорядка, проявленные на службе подвиги, мужество и самоотверженность. Также Главнокомандующий Национальной гвардией вручил ряду военнослужащих очередные воинские звания и грамоты.
Церемонии стали свидетельством высокого признания заслуг военнослужащих, которые ежедневно стоят на страже безопасности, правопорядка и спокойствия граждан Республики Казахстан.