Вручены награды военнослужащим Национальной гвардии

Поздравляю вас с двумя знаменательными праздниками, ставшими символом мужества — Днём защитника Отечества и Днём Победы. Эти даты являются ярким проявлением героизма и единства нашего народа, а также его ответственности перед историей. Глава государства сказал: «У независимого государства должна быть надёжная защита. Защита Родины — священный долг каждого гражданина». Сегодня сотрудники полиции и бойцы Национальной гвардии продолжают выполнять эту миссию с честью Ержан Саденов.