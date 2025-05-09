Замглавы Администрации Перцов сказал, что на параде в Минске 9 Мая ждут до 100 000 человек

Власти ждут 100 тысяч человек на параде в Минске 9 Мая 2025 года. Подробности озвучил заместитель главы Администрации президента Владимир Перцов, пишет Sputnik.by.
Перцов уточнил, что за час до начала парада в Минске в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая собралось более 50 тысяч человек.
— Мы ожидаем около 100 тысяч сегодня зрителей. И тех, кто наблюдает с прилегающих улиц. Это, наверное, рекорд за всю историю проведения парадов, — уточнил замглавы Администрации президента.
По словам Перцова, на параде покажут возможности Вооруженных Сил Беларуси. Он уточнил, что будет продемонстрировано, «что не надо сюда соваться».
— Порох у нас всегда сухой. Мы готовы в любой момент с оружием в руках защищать нашу страну, нашу родину.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свои впечатления от парада на Красной площади в Москве 9 Мая: «Самый лучший и сильный парад».
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