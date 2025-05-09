Канцлер ФРГ Мерц надеется на 30-дневное прекращение огня на Украине на выходных

«Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что на данный момент мы движемся в правильном направлении, как в военном плане на местах, как подчеркнул Владимир Зеленский, так и в плане прекращения огня и мирного процесса», — сказал Стубб на сегодняшней пресс-конференции.