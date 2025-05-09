Владимир Путин назвал Египет одним из ключевых партнёров России в Африке

«Египет — один из ключевых партнёров России в Африке. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30 процентов, достиг рекордных девяти миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года ещё вырос на 80 с лишним процентов», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.