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Владимир Путин назвал Египет одним из ключевых партнёров России в Африке

Путин заявил, что товарооборот России и Египта вырос на 80% за два месяца 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, встречаясь 9 мая 2025 года с президентом Египта Абделлем Фаттахом ас-Сиси в Кремле после праздничных мероприятий Дня Победы, назвал Каир одним из ключевых партнёров РФ в Африке. Только за первые два месяца 2025 года товарооборот между странами вырос на 80%.

«Египет — один из ключевых партнёров России в Африке. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30 процентов, достиг рекордных девяти миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года ещё вырос на 80 с лишним процентов», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что создана и эффективно работает межведомственная комиссия, состоящая из министерств России и Египта. Стороны активно трудятся над реализацией совместных проектов в разных сферах, и президент РФ выразил уверенность, что в будущем это взаимодействие будет только расширяться.

Ранее KP.RU сообщил, что ас-Сиси, вместе с лидерами десятков других государств и собственным парадным расчётом войск, принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве.