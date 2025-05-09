Лукашенко: парад Победы — дань тем, кто приближал мир на земле

Вот уже 80 лет мы празднуем победу, вспоминая героев и склоняя головы перед павшими. Мы проводим парад во славу тех, кто не дрогнул и мужественно сражался. Мы чествуем память героев, сломавших военную мощь гитлеровской Германии, поставившей под свои знамена миллионы европейских нацистов.