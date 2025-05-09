Лукашенко: парад Победы — дань тем, кто приближал мир на земле

Он отметил, что победу, которую празднуют Беларусь, ее дружественные страны и союзники, все люди доброй воли, является великой и заслуженной.
Это победа доблестных воинов, бойцов Красной Армии, партизан-подпольщиков и тружеников тыла. Это победа советского народа, народа-освободителя от нацизма.
Глава государства подчеркнул, что 9 мая 1945 года небо осветили первые праздничные салюты, началась мирная жизнь.
Вот уже 80 лет мы празднуем победу, вспоминая героев и склоняя головы перед павшими. Мы проводим парад во славу тех, кто не дрогнул и мужественно сражался. Мы чествуем память героев, сломавших военную мощь гитлеровской Германии, поставившей под свои знамена миллионы европейских нацистов.