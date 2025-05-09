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Лукашенко: парад Победы — дань тем, кто приближал мир на земле

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Парад в Беларуси проводится во славу тех, кто не дрогнул и мужественно сражался, замедляя ход машины смерти, уничтожающей города, села, судьбы и жизни, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, передает Sputnik.

Он отметил, что победу, которую празднуют Беларусь, ее дружественные страны и союзники, все люди доброй воли, является великой и заслуженной.

Это победа доблестных воинов, бойцов Красной Армии, партизан-подпольщиков и тружеников тыла. Это победа советского народа, народа-освободителя от нацизма.

сказал Лукашенко

Глава государства подчеркнул, что 9 мая 1945 года небо осветили первые праздничные салюты, началась мирная жизнь.

Вот уже 80 лет мы празднуем победу, вспоминая героев и склоняя головы перед павшими. Мы проводим парад во славу тех, кто не дрогнул и мужественно сражался. Мы чествуем память героев, сломавших военную мощь гитлеровской Германии, поставившей под свои знамена миллионы европейских нацистов.

добавил Лукашенко