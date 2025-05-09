Вучич на русском языке поздравил Путина с Днем Победы

«Уважаемый президент, большое спасибо за ваш теплый прием, ваше гостеприимство. Еще раз поздравляю Вас с праздником, с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны против нацистских захватчиков и очень благодарны Красной Армии, Советской Армии, что имела большую роль в этом освобождении», — сказал президент Сербии на русском языке во время переговоров с российским президентом.