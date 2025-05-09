Лукашенко назвал Евросоюз тоталитарным военно-политическим блоком

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на параде в Минске 9 Мая в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне назвал Евросоюз тоталитарным военно-политическим блоком.
Глава государства акцентировал внимание, что «наши герои выстояли и победили». Он акцентировал внимание на том, что Европе был преподан урок, который, как казалось, был усвоен. Президент уточнил, что на самом деле западные элиты необучаемы.
— Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свои впечатления от парада на Красной площади в Москве 9 Мая: «Самый лучший и сильный парад».
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