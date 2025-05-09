ЕС стал тоталитарным военно-политическим блоком, заявил Лукашенко

«Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения. Поэтому сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны. Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев. Мы призываем всех: и политиков, и лидеров, и народы западных стран (вспомнить уроки истории — ред.)», — заявил президент Белоруссии.