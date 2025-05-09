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ЕС стал тоталитарным военно-политическим блоком, заявил Лукашенко

Лукашенко: ЕС превратился в тоталитарный блок с реваншистскими настроениями.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС из политического и экономического блока превратился в тоталитарный военно-политический блок с реваншистскими настроениями.

«Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений. Брюссель планомерно превращает территории Польши и прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического блока», — заявил Лукашенко, выступая на параде в честь Дня Победы в Минске.

По его словам, в год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований на уровне больше 3% валового внутреннего продукта государств Евросоюза.

«Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения. Поэтому сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны. Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев. Мы призываем всех: и политиков, и лидеров, и народы западных стран (вспомнить уроки истории — ред.)», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко заявил, что Белоруссия проводит парад во славу тех, кто не дрогнул и сломал военную мощь гитлеровской Германии, поставившей под свои знамена миллионы европейских нацистов.

«Наши герои выстояли и победили. Они преподали Европе урок, который, как нам казалось, будет усвоен. Но на самом деле западные элиты необучаемы», — сказал Лукашенко.