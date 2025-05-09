Путин: Россия ценит независимый и суверенный курс Сербии

Напомним, что Вучич также побеседовал с российскими журналистами и поблагодарил граждан и руководство РФ за тёплый приём. Он заявил, что обещал Путину приехать на парад Победы в Москву, и сдержал данное слово несмотря на все препоны и угрозы, что сыпались на него со всех сторон там, в Европе.