Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле, продолжая длительный график встреч с зарубежными лидерами после праздничного парада Победы на Красной площади и до него. Начиная встречу, Путин отметил, что РФ ценит суверенный курс Сербии, проявляющей истинную независимость.
«Мы ценим независимый, суверенный курс Сербии в международных делах», — заявил Путин, открывая переговоры с Вучичем.
Напомним, что Вучич также побеседовал с российскими журналистами и поблагодарил граждан и руководство РФ за тёплый приём. Он заявил, что обещал Путину приехать на парад Победы в Москву, и сдержал данное слово несмотря на все препоны и угрозы, что сыпались на него со всех сторон там, в Европе.
Ранее KP.RU сообщил, что Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо записали трогательное видеообращение к своим народам на фоне Кремля, накануне Дня Победы.