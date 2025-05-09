Переговоры Путина и Вучича начались в Кремле

Во время встречи президент Путин высоко оценил независимость Сербии. Он был рад видеть иностранного коллегу в Москве, несмотря на то, что со стороны ЕС сыпались угрозы. Президент Сербии поблагодарил Путина за великолепный парад Победы и выразил надежду, что российский лидер приедет в Сербию. Всего переговоры Путина и Вучича продлились час.