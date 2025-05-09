Переговоры Путина и Вучича начались в Кремле

Начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Сербии Александра Вучича. Об этом есть информация на официальном сайте Кремля.
Во время встречи президент Путин высоко оценил независимость Сербии. Он был рад видеть иностранного коллегу в Москве, несмотря на то, что со стороны ЕС сыпались угрозы. Президент Сербии поблагодарил Путина за великолепный парад Победы и выразил надежду, что российский лидер приедет в Сербию. Всего переговоры Путина и Вучича продлились час.
Отмечается, что лидеры государств провели запланированную двустороннюю встречу. Вообще переговоры у Путина в праздничные дни проходят нон-стоп. Многие иностранные делегации, прибывшие в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, хотели бы пообщаться с российским лидером. Путин старается уделить внимание каждому.
Ранее KP.RU сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву приехали представители из более 20 иностранных государств.