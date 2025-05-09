Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла попытку Киева перебить эффект от парада Победы в Москве советом министров иностранных дел Евросоюза во Львове.
«Ну, держитесь. Не поспоришь — работают креативно, на контрасте», — написала она в своем Telegram-канале.
К посту представитель российского дипведомства для сравнения приложила кадры из Москвы и Львова, на которых видны тысячи людей на Красной площади и всего несколько десятков — в украинском городе.
Кроме того, на брифинге Захарова заявила, что Владимир Зеленский предал собственного деда, фронтовика, национальность.
«Он предал всё и всех. Готов “утопить” Украину в крови, лишь бы только оставили его кем-нибудь и платили бы деньги, приглашали бы на эти бесконечные “сходки цивилизованного сообщества”», — подчеркнула она.
Напомним, украинский политик Зеленский подписал указ о признании 9 мая не Днем Победы, а днем Европы. Однако это не остановило жителей Украины, в день 80-летия Победы, 9 мая, они приходили к памятникам, чтобы почтить память тех, кто пал в борьбе с фашизмом. Например, в Одессе сотни людей принесли цветы к монументу Неизвестного матроса.