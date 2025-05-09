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Захарова высмеяла попытку Киева перебить парад Победы «сборищем» во Львове

Во Львове прошел совет министров иностранных дел Евросоюза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла попытку Киева перебить эффект от парада Победы в Москве советом министров иностранных дел Евросоюза во Львове.

«Ну, держитесь. Не поспоришь — работают креативно, на контрасте», — написала она в своем Telegram-канале.

К посту представитель российского дипведомства для сравнения приложила кадры из Москвы и Львова, на которых видны тысячи людей на Красной площади и всего несколько десятков — в украинском городе.

Кроме того, на брифинге Захарова заявила, что Владимир Зеленский предал собственного деда, фронтовика, национальность.

«Он предал всё и всех. Готов “утопить” Украину в крови, лишь бы только оставили его кем-нибудь и платили бы деньги, приглашали бы на эти бесконечные “сходки цивилизованного сообщества”», — подчеркнула она.

Напомним, украинский политик Зеленский подписал указ о признании 9 мая не Днем Победы, а днем Европы. Однако это не остановило жителей Украины, в день 80-летия Победы, 9 мая, они приходили к памятникам, чтобы почтить память тех, кто пал в борьбе с фашизмом. Например, в Одессе сотни людей принесли цветы к монументу Неизвестного матроса.