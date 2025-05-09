Напомним, украинский политик Зеленский подписал указ о признании 9 мая не Днем Победы, а днем Европы. Однако это не остановило жителей Украины, в день 80-летия Победы, 9 мая, они приходили к памятникам, чтобы почтить память тех, кто пал в борьбе с фашизмом. Например, в Одессе сотни людей принесли цветы к монументу Неизвестного матроса.