Вучич поблагодарил Путина за великолепный парад Победы на Красной площади

Нужно сказать, что представитель Сербии приехал на парад Победы в Москву несмотря на угрозы со стороны Евросоюза и проблемы со здоровьем. Накануне поездки Вучич себя плохо чувствовал, но несмотря на это все равно решился на поездку. Вучич заявил, что если ЕС и хочет кого-то наказать за его приезд, то это должен быть он лично, но не весь сербский народ.