Вучич поблагодарил Путина за великолепный парад Победы на Красной площади

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил лидера России Владимира Путина за великолепный парад Победы и выразил надежду на встречу с российским политиком в Сербии. Об этом Вучич заявил в ходе переговоров с Путиным.
Во время переговоров Вучич обратился к Путину со вступительным словом полностью на русском языке. Он поблагодарил российского лидера за поддержку целостности его страны, а также заявил, что Сербия остро нуждается в поставках российского газа. А в конце выразил надежду, что встретит Путина в Белграде. В ответ Путин высоко оценил независимость Сербии и поблагодарил за посещение парада Победы.
Нужно сказать, что представитель Сербии приехал на парад Победы в Москву несмотря на угрозы со стороны Евросоюза и проблемы со здоровьем. Накануне поездки Вучич себя плохо чувствовал, но несмотря на это все равно решился на поездку. Вучич заявил, что если ЕС и хочет кого-то наказать за его приезд, то это должен быть он лично, но не весь сербский народ.