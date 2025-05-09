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Лукашенко сказал, для чего нужна сегодня Победа и чествование героев войны

Лукашенко объяснил, для чего именно сегодня нужна Победа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на параде в Минске 9 Мая в День Победы сказал, для чего нужна сегодня Победа и чествование героев войны.

Лукашенко обратил внимание, что сегодня Брюссель планомерно превращает территории Польши и прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах НАТО. Он подчеркнул, что в год 80-летия Великой Победы ЕС планирует поднять объемы военных ассигнований до уровня выше 3% от ВВП.

Глава государства также заявил, что Варшава и Вильнюс собираются поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения. По словам президента, сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма Беларусь призывает вспомнить уроки Великой Отечественной войны.

— Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев. Мы призываем всех: и политиков, и лидеров, и народы западных стран, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Евросоюз тоталитарным военно-политическим блоком.

Тем временем мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.

Вместе с тем мы узнали, где смотреть военный парад 2025 в Минске в День Победы 9 Мая и где смотреть салют в Беларуси.