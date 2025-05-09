Лукашенко сказал, для чего нужна сегодня Победа и чествование героев войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко на параде в Минске 9 Мая в День Победы сказал, для чего нужна сегодня Победа и чествование героев войны.
Глава государства также заявил, что Варшава и Вильнюс собираются поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения. По словам президента, сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма Беларусь призывает вспомнить уроки Великой Отечественной войны.
— Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев. Мы призываем всех: и политиков, и лидеров, и народы западных стран, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Евросоюз тоталитарным военно-политическим блоком.
Тем временем мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.
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