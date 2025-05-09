Reuters: США и Европа надеются, что РФ и Украина поддержат 30-дневное перемирие

Сегодня президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной. По его словам, обе стороны будут нести ответственность за отказ от перемирия. В феврале господин Трамп продлил на год действие всех санкций против России, введенных с 2014 года.