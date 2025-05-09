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Reuters: США и Европа надеются, что РФ и Украина поддержат 30-дневное перемирие

США и Европа заканчивают подготовку предложения о 30-дневном перемирии России и Украины. В случае отказа России от прекращения огня США и Евросоюз введут мощные санкции, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Источник: Александр Река/ТАСС

Издание пишет, что Украина готова принять предложение США о перемирии. Эту информацию подтвердили в Белом доме. Президент США Дональд Трамп обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Россия же пока не дала ответ на предложение Вашингтона и ЕС.

«Мы не полностью согласны с подготовленным проектом, но считаем, что наши позиции относительно мер по разрешению конфликта сблизились», — сказал дипломатический источник Reuters.

Сегодня президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной. По его словам, обе стороны будут нести ответственность за отказ от перемирия. В феврале господин Трамп продлил на год действие всех санкций против России, введенных с 2014 года.

Позже канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны Евросоюза разработали проект коммюнике по Украине, который во многом повторяет предложение господина Трампа о 30-дневном прекращении огня. Фридрих Мерц назвал эту инициативу ЕС важным шагом для запуска процесса достижения мира через диалог.