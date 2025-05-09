Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия будет укреплять обороноспособность страны, заявил Лукашенко

МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нацелена на мир, но будет укреплять свою обороноспособность.

Источник: © РИА Новости

Выступая на параде в честь Дня Победы в Минске, Лукашенко заявил об угрозе возрождающегося европейского фашизма.

«Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальную целостность белорусского государства», — подчеркнул президент.