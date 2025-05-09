Белоруссия будет укреплять обороноспособность страны, заявил Лукашенко

«Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальную целостность белорусского государства», — подчеркнул президент.