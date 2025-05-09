Лукашенко сказал, что не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси

Президент заявил, что армия Беларуси является главной опорой, надежным щитом страны. Он уточнил, что в этом можно убедиться во время парада, в котором всегда принимают участие новые и модернизированные образцы вооружений и военной техники, которые созданы белорусским оборонно-промышленным комплексом, а также при тесном сотрудничестве с Россией.