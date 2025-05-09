Лукашенко сказал, что не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на параде в Минске 9 Мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сказал, что не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси.
— Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете, — подчеркнул президент Беларуси.
По словам главы государства, белорусская сторона делала и будет и дальше делать все необходимое и даже больше для того, чтобы укрепить оборонный потенциал страны, для поддержания боеспособности Вооруженных Сил на уровне, который надежно обеспечивает защиту суверенитета, территориальную целостность.
— Мы больше под плеткой и в лаптях ходить не хотим и не будем, — отметил Александр Лукашенко.
Президент заявил, что армия Беларуси является главной опорой, надежным щитом страны. Он уточнил, что в этом можно убедиться во время парада, в котором всегда принимают участие новые и модернизированные образцы вооружений и военной техники, которые созданы белорусским оборонно-промышленным комплексом, а также при тесном сотрудничестве с Россией.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Евросоюз тоталитарным военно-политическим блоком.
Вместе с тем Лукашенко сказал, для чего нужна сегодня Победа и чествование героев войны.
Кроме того, в День Победы 9 Мая вспоминаем девять подвигов белорусов, удостоенных звания Героя Советского Союза: «Улетел в бой на самолете, а вернулся на танке!».
А еще мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Победы 9 Мая 2025 года.