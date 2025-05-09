Путин: Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии

Президенты обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере.
Россия продолжает оставаться гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая подавляющую часть энергетических потребностей этой страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем, которые прошли в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
«Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика. Мы знаем об этом хорошо. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии», — подчеркнул российский лидер. Путин также отметил, что поставки природного газа по маршруту «Турецкий поток», законтрактованные Сербией, осуществляются в штатном режиме.
В ходе переговоров президенты обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере и другие вопросы двусторонней повестки. Вучич выразил заинтересованность в развитии партнерских отношений с Россией, а также поблагодарил Москву за поддержку в обеспечении стабильного энергоснабжения Сербии.
7 мая президент Сербии прибыл в Москву, несмотря на предупреждения со стороны Еврокомиссии, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы. По приезде он посетил Красную площадь и обратился с видеопосланием. В своем первом интервью после прибытия в Москву Вучич отметил, что сдержал слово, данное Путину, и приехал в российскую столицу на мероприятия, посвященные 9 Мая, несмотря на возникшие трудности.