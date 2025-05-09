Путин: Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии

7 мая президент Сербии прибыл в Москву, несмотря на предупреждения со стороны Еврокомиссии, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы. По приезде он посетил Красную площадь и обратился с видеопосланием. В своем первом интервью после прибытия в Москву Вучич отметил, что сдержал слово, данное Путину, и приехал в российскую столицу на мероприятия, посвященные 9 Мая, несмотря на возникшие трудности.