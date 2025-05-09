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Лукашенко сделал заявление о «новой мировой бойне, которая может быть концом истории»

Лукашенко предупредил о «новой мировой бойне, которая может быть концом истории».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время парада 9 Мая в Минске в честь 80-летия Победы предупредил о «новой мировой бойне, которая может быть концом истории».

Глава государства уточнил, что 9 Мая в Минске парадом пройдут доблестные военнослужащие: солдаты, офицеры, генералы Вооруженных Сил Беларуси. Он отметил, что парадом пройдут военнослужащие Таджикистана, Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, КНР.

— Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня. И должны сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, которая может быть концом истории, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Тем временем мы узнали, где смотреть военный парад 2025 в Минске в День Победы 9 Мая и где смотреть салют в Беларуси.

Кстати, в День Победы 9 Мая вспоминаем девять подвигов белорусов, удостоенных звания Героя Советского Союза: «Улетел в бой на самолете, а вернулся на танке!».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Евросоюз тоталитарным военно-политическим блоком.