В ЕС обвинили Фицо в выборе «неправильной стороны» из-за визита в Москву

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала премьера Словакии Роберта Фицо за участие в параде в Москве по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По ее мнению, глава словацкого правительства «стоит на неправильной стороне истории».
Роберт Фицо прибыл в российскую столицу поздно вечером 8 мая. Его самолет приземлился в Москве с опозданием, поскольку Эстония запретила пролет над своей территорией. Сегодня Фицо посетил парад на Красной Площади, принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.
Каллас, выступая во Львове на пресс-конференции глав МИД стран Евросоюза отметила, что не может понять поступок словацкого премьера, ведь накануне она призвала европейских лидеров не посещать парад в Москве. «Я бы сказала, что все, кто поддерживает свободу, независимость, все европейские ценности, должны сегодня, в день Европы, быть на Украине, а не в Москве», — сказала она (цитата по «РБК-Украина»).
Словацкий премьер отреагировал на слова главы европейской дипломатии, указав, что она не имеет права «критиковать суверенного премьер-министра суверенного государства, который конструктивно подходит ко всем европейским вопросам».
Фицо отметил, что прибыл в Москву, чтобы отдать дань памяти более чем 60 тыс. солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии. «Я не понимаю, какое отношение эти храбрые люди имеют к текущей международной ситуации. Я не согласен с политикой нового “железного занавеса”, над которой вы так усердно работаете», — написал он в социальной сети X.
Несмотря на предупреждение Еврокомиссии в Москву по случаю годовщины Победы, помимо словацкого премьера, также прибыл президент Сербии Александр Вучич. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал их поступок «актом героизма». Он отметил, что европейские лидеры продемонстрировали «свою суверенную волю отдать должное памяти, несмотря на неприкрытое оголтелое давление».