В ЕС обвинили Фицо в выборе «неправильной стороны» из-за визита в Москву

Каллас, выступая во Львове на пресс-конференции глав МИД стран Евросоюза отметила, что не может понять поступок словацкого премьера, ведь накануне она призвала европейских лидеров не посещать парад в Москве. «Я бы сказала, что все, кто поддерживает свободу, независимость, все европейские ценности, должны сегодня, в день Европы, быть на Украине, а не в Москве», — сказала она (цитата по «РБК-Украина»).