Трамп не планирует встречу с Путиным в ходе визита на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп не планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своей ближайшей поездки в регион Персидского залива, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она также подтвердила, что Трамп созванивался с украинским политиком Владимиром Зеленским.
«Они также обсудили прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе», — отметила она.
Напомним, в понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин по гуманитарным соображениям объявил перемирие с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. Однако, по данным Минобороны РФ, ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы 5026 раз.
Ранее канцлер ФРГ Мерц тоже заявил, что надеется на прекращение огня на Украине после выходных.