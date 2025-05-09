Путин и Вучич спровоцировали политический бунт в Европе

Визит президента Сербии Александра Вучича в Россию показал, что Евросоюз теряет влияние.
Визит президента Сербии Александра Вучича в Россию показал снижение влияния Евросоюза на другие страны. На встрече в Кремле 9 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что ценит присутствие сербского лидера на параде Победы, несмотря на запугивания со стороны еврочиновников. Как объяснила URA.RU профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, Белград не дрогнул и не отказался от дружбы с Россией, тем самым усилив раскол внутри Европы.
«Мы искренне ценим, что в столь знаменательный день 80-летия Великой Победы вы с нами, в Москве, принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях. Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник, наши воины плечом к плечу сражались с нацистскими захватчиками», — заявил Путин.
Последний раз лидеры России и Сербии виделись 25 ноября 2021 года в СочиФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
По словам президента, «дружба наших братских народов закалилась в суровые военные годы», это стало прочной основой нынешнего партнерства между Россией и Сербией. В свою очередь Вучич поблагодарил Путина за великолепный парад и выразил надежду, что российский лидер посетит Белград. Вучич заявил, что ценит вклад России в территориальную целостность и суверенитет Сербии. По его мнению, у стран есть большие возможности для наращивания торговли.
Встречей с Путиным Вучич показал Европе, что Сербия — не их «шестерка» и не намерена «плясать под чью-то дудку», считает Наталья Еремина. «Сербия находится в очень жестких реалиях. Она окружена базами НАТО, Брюссель оказывает сильнейшее давление, но Вучич понимает, что сейчас нельзя отказываться от отношений с Россией, как бы тяжело из-за этого не было. Его визит в Россию — это реакция на откровенные запугивания еврочиновников. Он хочет наращивать полномасштабное взаимодействие с Москвой», — заявила эксперт.
Сербия еще не входит в ЕС, хотя между ними плотные связи, идет процесс евроинтеграции, но Брюссель уже пытается указывать Белграду, как себя вести на международной арене, куда можно и нельзя летать, продолжила собеседница URA.RU. Вучич отказывается от столь однобокой политики и показал 9 Мая в Москве, что вправе посещать любые мероприятия, тем более столь значимые, как празднование юбилея Победы во Второй мировой войне.
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«Сейчас внутри Европы очень много нерешенных вопросов, провоцирующих все больше расколов. На этом фоне Вучич занял крепкую позицию в отношении России, потому что если бы он дрогнул, ему пришлось бы раз за разом идти на невыгодные для Сербии соглашения с ЕС», — заключала Еремина.