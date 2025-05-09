Путин и Вучич спровоцировали политический бунт в Европе

«Мы искренне ценим, что в столь знаменательный день 80-летия Великой Победы вы с нами, в Москве, принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях. Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник, наши воины плечом к плечу сражались с нацистскими захватчиками», — заявил Путин.