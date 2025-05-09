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Президент Египта Фаттах ас-Сиси обратился к Путину с трогательным пожеланием

Президент Египта Фаттах ас-Сиси пожелал Путину всегда отмечать победу.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к российскому политику с трогательным пожеланием. Об этом есть информация на официальном сайте Кремля.

«Я желаю, чтобы вы всегда отмечали победу, господин президент», — заявил президент Египта, обращаясь к Путину.

Ранее российский лидер отметил, что сближение между странами произошло еще во время совместной борьбы с нацизмом во Второй мировой войне. И заявил, что Египет тоже противостоял гитлеровской коалиции и поэтому может считаться одной из стран-победительниц.

Напомним, президент Египта прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина. Абдель Фаттах ас-Сиси был приглашенным гостем на параде Победы на Красной площади. А позже возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с другими лидерами государств. Официальный визит лидера Египта закончился после встречи с президентом Путиным.