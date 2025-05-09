Трамп не намерен в одностороннем порядке снижать пошлины в отношении КНР

Президент США Дональд Трамп не планирует в одностороннем порядке понижать ставки пошлин для Китая, необходимы уступки со стороны Пекина. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.
«Президент Трамп не менял свою позицию… он не намерен в одностороннем порядке понижать пошлины в отношении КНР. Нам необходимо увидеть уступки с их стороны», — сказала она.
Так Ливитт прокомментировала публикацию президента США в соцсети Truth Social, где он допустил понижение импортных пошлин в отношении Китая до 80%.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США в конечном счете снизят пошлины для Китая. Напомним, Штаты установили в отношении КНР пошлины на импорт в размере 145%.