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Трамп не намерен в одностороннем порядке снижать пошлины в отношении КНР

Необходимы уступки со стороны Пекина, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не планирует в одностороннем порядке понижать ставки пошлин для Китая, необходимы уступки со стороны Пекина. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Президент Трамп не менял свою позицию… он не намерен в одностороннем порядке понижать пошлины в отношении КНР. Нам необходимо увидеть уступки с их стороны», — сказала она.

Так Ливитт прокомментировала публикацию президента США в соцсети Truth Social, где он допустил понижение импортных пошлин в отношении Китая до 80%.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США в конечном счете снизят пошлины для Китая. Напомним, Штаты установили в отношении КНР пошлины на импорт в размере 145%.