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Лукашенко сказал, что Варшава и Вильнюс планируют поставить минно-взрывные заграждения на границе

Лукашенко предупредил про мины на границе с Литвой и Польшей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на параде в Минске 9 Мая в День Победы предупредил про минно-взрывные заграждения на границе, которые планируют поставить Варшава и Вильнюс.

— Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения, — заявил глава государства.

Президент обратил внимание, что Брюссель планомерно превращает территории Польши и Прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах НАТО. По словам Александра Лукашенко, в год 80-летия Великой Победы Европейский союз собирается поднять объемы отчислений до уровня более 3% ВВП стран ЕС.

— Поэтому сегодня, перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма, мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, для чего нужна сегодня Победа и чествование героев войны.

Тем временем Лукашенко сделал заявление о «новой мировой бойне, которая может быть концом истории».