Лукашенко сказал, что Варшава и Вильнюс планируют поставить минно-взрывные заграждения на границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на параде в Минске 9 Мая в День Победы предупредил про минно-взрывные заграждения на границе, которые планируют поставить Варшава и Вильнюс.
— Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения, — заявил глава государства.
Президент обратил внимание, что Брюссель планомерно превращает территории Польши и Прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах НАТО. По словам Александра Лукашенко, в год 80-летия Великой Победы Европейский союз собирается поднять объемы отчислений до уровня более 3% ВВП стран ЕС.
— Поэтому сегодня, перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма, мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, для чего нужна сегодня Победа и чествование героев войны.
Тем временем Лукашенко сделал заявление о «новой мировой бойне, которая может быть концом истории».