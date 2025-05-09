Ранее Захарова высмеяла попытку Киева перебить эффект от парада Победы в Москве советом министров иностранных дел Евросоюза во Львове. Она подчеркнула, что Зеленский готов утопить Украину в крови, чтобы его продолжали звать на эти бесконечные «сходки цивилизованного сообщества» Европы.