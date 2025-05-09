Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Вены 9 Мая включили песню на стихи представителя МИД РФ Захаровой

В центре Вены местные жители слушали российские песни и держали в руках портреты участников Великой Отечественной войны.

Жители австрийской Вены, отмечавшие День Победы в центре города, включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Центр Вены. Включили записи “Верните память” в исполнении (российской певицы) Елены Север», — написала Захарова в своем Telegram-канале, приложив видео.

На кадрах — сотни жителей Вены держат в руках советские флаги и портреты участников Великой Отечественной войны.

Ранее Захарова высмеяла попытку Киева перебить эффект от парада Победы в Москве советом министров иностранных дел Евросоюза во Львове. Она подчеркнула, что Зеленский готов утопить Украину в крови, чтобы его продолжали звать на эти бесконечные «сходки цивилизованного сообщества» Европы.