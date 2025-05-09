Жители австрийской Вены, отмечавшие День Победы в центре города, включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Центр Вены. Включили записи “Верните память” в исполнении (российской певицы) Елены Север», — написала Захарова в своем Telegram-канале, приложив видео.
На кадрах — сотни жителей Вены держат в руках советские флаги и портреты участников Великой Отечественной войны.
Ранее Захарова высмеяла попытку Киева перебить эффект от парада Победы в Москве советом министров иностранных дел Евросоюза во Львове. Она подчеркнула, что Зеленский готов утопить Украину в крови, чтобы его продолжали звать на эти бесконечные «сходки цивилизованного сообщества» Европы.