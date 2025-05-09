Мексика подала иск против Google за переименование Мексиканского залива

Политик пояснила, что данное переименование было инициировано администрацией Дональда Трампа сразу после его вступления на пост главы США. Шейнбаум подчеркнула, что мексиканские власти не оспаривают право американской стороны изменять названия географических объектов в пределах своей юрисдикции, однако категорически не приемлют распространения этих изменений на территории других государств. Мексиканское правительство потребовало от технологического гиганта исправить картографические данные, восстановив историческое название для участков, относящихся к мексиканской и кубинской экономическим зонам.