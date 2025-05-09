Мексика подала иск против Google за переименование Мексиканского залива

«Иск уже подан. Уже была первая резолюция. Сейчас мы ждём следующего ответа», — заявила Шейнбаум на пресс-конференции в Мехико.
Политик пояснила, что данное переименование было инициировано администрацией Дональда Трампа сразу после его вступления на пост главы США. Шейнбаум подчеркнула, что мексиканские власти не оспаривают право американской стороны изменять названия географических объектов в пределах своей юрисдикции, однако категорически не приемлют распространения этих изменений на территории других государств. Мексиканское правительство потребовало от технологического гиганта исправить картографические данные, восстановив историческое название для участков, относящихся к мексиканской и кубинской экономическим зонам.
Напомним, что Дональд Трамп подписал указ об Американском заливе 21 января. По словам политика, такое решение было принято в связи с тем, что данный залив является крупнейшим в мире и играет важнейшую роль для экономики Соединённых Штатов. В Организации Объединённых Наций отметили, что изменение названий географических объектов не относится к исключительной компетенции отдельных стран. Впоследствии сервис Google Maps изменил обозначение Мексиканского залива на «Американский залив».