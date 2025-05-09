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Бразилия готова оказать помощь в мирном урегулировании конфликта на Украине

Руководство Бразилии стремится к мирному разрешению конфликта на Украине. Президент Луис Инасиу Лула да Силва выразил готовность вести работу для прекращения боевых действий после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

Источник: Life.ru

«Я вновь заверил президента Путина в приверженности Бразилии миру и готовности вместе с Китаем и группой дружественных стран содействовать урегулированию», — отметил глава бразильского государства в социальной сети X.

Ранее посольство Бразилии подчеркнуло значимость Дня Победы. Советник по культуре посольства Эйжи Сузуки Карлос заявил, что Бразилия и Россия находятся в дружеских отношениях. Президент Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Россию для участия в праздновании 9 Мая. Встреча российского лидера Владимира Путина и Лула да Силвы состоялась после торжественного приёма в Кремле.