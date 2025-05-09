Бразилия готова оказать помощь в мирном урегулировании конфликта на Украине

Ранее посольство Бразилии подчеркнуло значимость Дня Победы. Советник по культуре посольства Эйжи Сузуки Карлос заявил, что Бразилия и Россия находятся в дружеских отношениях. Президент Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Россию для участия в праздновании 9 Мая. Встреча российского лидера Владимира Путина и Лула да Силвы состоялась после торжественного приёма в Кремле.