«Киевский режим, нарушая перемирие, показал свою гнилую суть, в очередной раз продемонстрировав кощунство. Идя на осознанные провокации в Дни 80-летия Победы, Зеленский показал всему миру, что всего его заявления о желании мира для Украины — не более чем лицемерие и цинизм», — сказал Бондаренко РИА «Новости».
Напомним, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Однако ранее Киев отклонил предложение о режиме тишины. Украинская сторона уже более 5026 раз нарушила соглашение.