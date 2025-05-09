«Показал гнилую суть»: В Крыму осудили Киев за нарушение «майского» перемирия

«Киевский режим, нарушая перемирие, показал свою гнилую суть, в очередной раз продемонстрировав кощунство. Идя на осознанные провокации в Дни 80-летия Победы, Зеленский показал всему миру, что всего его заявления о желании мира для Украины — не более чем лицемерие и цинизм», — сказал Бондаренко РИА «Новости».